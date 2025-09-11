На селі Волині ракета з літака впала на житловий будинок. ВІДЕО

Сьогодні, 11 вересня, у селі Копилля на Волині ракета з українського літака впала на житловий будинок. Людей у ньому в цей момент не було
Про це повідомили у місцевій ТРК Аверс.
За даними медіа, ракета з літака впала на житловий будинок у селі Копилля на Волині сьогодні, 11 вересня, близько обідньої пори.
“У зруйнованому житловому будинку мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На щастя, людей у будинку на той момент не було. За попередньою інформацією, ракета нібито випадково впала із українського літака”, — пише медіа, посилаючись на свої джерела.
У ДБР інформацію про падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля підтвердили.
“Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля. На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 416 ККУ”, — повідомили у ДБР у коментарі медіа.