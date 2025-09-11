ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Дві медики оглядають рентгенівський знімок, носять маски.
Прикарпатські медики врятували 72-річного пацієнта у критичному стані

Автор: Уляна Роднюк
11/09/2025 22:37
До терапевтичного відділення №1 Центральної міської клінічної лікарні звернувся 72-річний чоловік у тяжкому стані. Пацієнт скаржився на задишку, різке схуднення на 10 кг за останні три місяці, значне збільшення живота та виражену слабкість.

Пише Правда.ІФ з посиланням на КПН ЦМКЛ.

Під час проведення дообстеження медики у пацієнта виявили:

• анемію важкого ступеня (рівень гемоглобіну 49 г/л, що проявляється такими симптомами, як сильна слабкість, запаморочення, блідість, задишка, прискорене серцебиття);

• асцит (накопичення надлишкової рідини в черевній порожнині);

• двобічний гідроторакс (патологічне накопичення надлишкової рідини в плевральній порожнині, просторі між легенями та стінкою грудної клітки).

Ці тривожні симптоми вимагали негайної допомоги.

Завдяки роботі команди медиків пацієнту провели повне обстеження, виключили онкопатологію та встановили точний діагноз – цироз печінки, асоційований з вірусом гепатиту С.

«Ми стабілізували його стан, надали підтримку та направили до фахівців-інфекціоністів для подальшого лікування. Завдяки вчасно розпочатій противірусній терапії, сьогодні наш пацієнт живе повноцінним життям і насолоджується кожним днем», – говорять лікарі.

