Прикарпатські медики врятували 72-річного пацієнта у критичному стані

До терапевтичного відділення №1 Центральної міської клінічної лікарні звернувся 72-річний чоловік у тяжкому стані. Пацієнт скаржився на задишку, різке схуднення на 10 кг за останні три місяці, значне збільшення живота та виражену слабкість.

Пише Правда.ІФ з посиланням на КПН ЦМКЛ.



Під час проведення дообстеження медики у пацієнта виявили:

• анемію важкого ступеня (рівень гемоглобіну 49 г/л, що проявляється такими симптомами, як сильна слабкість, запаморочення, блідість, задишка, прискорене серцебиття);

• асцит (накопичення надлишкової рідини в черевній порожнині);

• двобічний гідроторакс (патологічне накопичення надлишкової рідини в плевральній порожнині, просторі між легенями та стінкою грудної клітки).

Ці тривожні симптоми вимагали негайної допомоги.

Завдяки роботі команди медиків пацієнту провели повне обстеження, виключили онкопатологію та встановили точний діагноз – цироз печінки, асоційований з вірусом гепатиту С.