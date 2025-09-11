Прикарпатські медики врятували 72-річного пацієнта у критичному стані

До терапевтичного відділення №1 Центральної міської клінічної лікарні звернувся 72-річний чоловік у тяжкому стані. Пацієнт скаржився на задишку, різке схуднення на 10 кг за останні три місяці, значне збільшення живота та виражену слабкість.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.ІФ з посиланням на КПН ЦМКЛ.
Під час проведення дообстеження медики у пацієнта виявили:
• анемію важкого ступеня (рівень гемоглобіну 49 г/л, що проявляється такими симптомами, як сильна слабкість, запаморочення, блідість, задишка, прискорене серцебиття);
• асцит (накопичення надлишкової рідини в черевній порожнині);
• двобічний гідроторакс (патологічне накопичення надлишкової рідини в плевральній порожнині, просторі між легенями та стінкою грудної клітки).
Ці тривожні симптоми вимагали негайної допомоги.
Завдяки роботі команди медиків пацієнту провели повне обстеження, виключили онкопатологію та встановили точний діагноз – цироз печінки, асоційований з вірусом гепатиту С.
«Ми стабілізували його стан, надали підтримку та направили до фахівців-інфекціоністів для подальшого лікування. Завдяки вчасно розпочатій противірусній терапії, сьогодні наш пацієнт живе повноцінним життям і насолоджується кожним днем», – говорять лікарі.