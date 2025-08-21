Мінус РСЗВ та 830 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 830 своїх військових, РСЗВ та 41 артилерійську систему.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це пише Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1073530 (+830) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11120 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23157 (+5)
- артилерійських систем ‒ 31789 (+41)
- РСЗВ ‒ 1471 (+1)
- засоби ППО ‒ 1209 (+1)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 52469 (+315)
- крилаті ракети ‒ 3565 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59316 (+114)
- спеціальна техніка ‒ 3944 (+1)
Дані уточнюються…