Мінус РСЗВ та 830 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 830 своїх військових, РСЗВ та 41 артилерійську систему.

Про це пише Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1073530 (+830) осіб ліквідовано

1073530 (+830) осіб ліквідовано танків ‒ 11120 (+1)

11120 (+1) бойових броньованих машин ‒ 23157 (+5)

23157 (+5) артилерійських систем ‒ 31789 (+41)

31789 (+41) РСЗВ ‒ 1471 (+1)

1471 (+1) засоби ППО ‒ 1209 (+1)

1209 (+1) літаків ‒ 422 (0)

422 (0) гелікоптерів ‒ 340 (0)

340 (0) БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 52469 (+315)

52469 (+315) крилаті ракети ‒ 3565 (0)

3565 (0) кораблі / катери ‒ 28 (0)

28 (0) підводні човни ‒ 1 (0)

1 (0) автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59316 (+114)

59316 (+114) спеціальна техніка ‒ 3944 (+1)

Дані уточнюються…