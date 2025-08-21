ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Мінус РСЗВ та 830 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф
Мінус РСЗВ та 830 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф

Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 07:52
За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 830 своїх військових, РСЗВ та 41 артилерійську систему.

Про це пише Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1073530 (+830) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11120 (+1)
  • бойових броньованих машин ‒ 23157 (+5)
  • артилерійських систем ‒ 31789 (+41)
  • РСЗВ ‒ 1471 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1209 (+1)
  • літаків ‒ 422 (0)
  • гелікоптерів ‒ 340 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 52469 (+315)
  • крилаті ракети ‒ 3565 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59316 (+114)
  • спеціальна техніка ‒ 3944 (+1)

Дані уточнюються…

Статистика втрат противника станом на серпень 2025.

