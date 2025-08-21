На Долинщину повертається з полону Захисник Роман Теренчин

21 серпня у рідну громаду повертається Захисник України Роман Теренчин, який був звільнений із ворожого полону та проходив тривале лікування.
Про це повідомив голова громади Іван Дирів, пише Правда.
Зустріч героя відбудеться при в’їзді в громаду зі сторони Калуша орієнтовно о 12:30. Час може змінюватися, організатори проінформують про оновлення.
Далі колона рухатиметься маршрутом: кордон Долинської громади (зі сторони Калуша) – Церква Різдва Пресвятої Богородиці – кільце – вул. Грушевського – площа перед пам’ятником Михайлу Грушевському.
Основна частина зустрічі відбудеться біля пам’ятника М. Грушевському, де кожен охочий зможе особисто привітати Романа з поверненням додому.