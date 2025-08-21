ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Долинщину повертається з полону Захисник Роман Теренчин
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Долинщину повертається з полону Захисник Роман Теренчин

Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 08:20
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

21 серпня у рідну громаду повертається Захисник України Роман Теренчин, який був звільнений із ворожого полону та проходив тривале лікування.

Про це повідомив голова громади Іван Дирів, пише Правда.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Зустріч героя відбудеться при в’їзді в громаду зі сторони Калуша орієнтовно о 12:30. Час може змінюватися, організатори проінформують про оновлення.

Далі колона рухатиметься маршрутом: кордон Долинської громади (зі сторони Калуша) – Церква Різдва Пресвятої Богородиці – кільце – вул. Грушевського – площа перед пам’ятником Михайлу Грушевському.

ДО ТЕМИ: У Верховині зустріли бійця Петра Недоходюка, який понад два роки пробув у полоні. ФОТО

Основна частина зустрічі відбудеться біля пам’ятника М. Грушевському, де кожен охочий зможе особисто привітати Романа з поверненням додому.

СХОЖІ НОВИНИ