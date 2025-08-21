ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Ворог завдав комбінованого удару по українських містах: що відомо
Ворог завдав комбінованого удару по українських містах: що відомо

Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 08:55
У ніч 21 серпня російські війська завдали масованого комбінованого удару по українських містах, застосувавши дрони та ракети різних типів.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та місцева влада, пише Правда.

Карта руху ракет і дронів над Україною.

Найбільше внаслідок атаки постраждало Мукачево на Закарпатті. Ворог вдарив по місту ракетами.

У Мукачівській міській раді повідомили, що внаслідок ворожої атаки стався удар по території одного з підприємств міста. Там спалахнула масштабна пожежа. Влада закликала мiстян щільно зачиняти вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Оголошення про небезпеку ракетного удару в Мукачеві.

Також уже вiдомо про 12 постраждалих внаслiдок обстрiлу.

«До лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно. На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні», – йдеться у повiдомленнi.

Пожежа в промисловій зоні, густий чорний дим

Також ворог завдав два ракетні удари по Запоріжжю. Внаслiдок атаки, є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч – в них вибиті вікна. Наслідки уточнюються.

Люди ремонтують вікна в житловому будинку.

Гучнi вибухи прогриміли i в Луцьку. Ворог атакував місто безпілотниками та ракетами.

Мер міста Iгор Поліщук повідомив, що попередньо обійшлося без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

Зруйнована будівля та пошкоджене авто після обстрілу.

У Львові внаслідок комбінованої атаки є постраждалі.

«Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи», – повiдомив мер Андрiй Садовий.

Під сильними обстрілами були також Рiвне, Дніпро, Суми, Київ та область. Там уточнюються наслiдки ворожої атаки.

