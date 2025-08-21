Ворог завдав комбінованого удару по українських містах: що відомо

У ніч 21 серпня російські війська завдали масованого комбінованого удару по українських містах, застосувавши дрони та ракети різних типів.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та місцева влада, пише Правда.

Найбільше внаслідок атаки постраждало Мукачево на Закарпатті. Ворог вдарив по місту ракетами.

У Мукачівській міській раді повідомили, що внаслідок ворожої атаки стався удар по території одного з підприємств міста. Там спалахнула масштабна пожежа. Влада закликала мiстян щільно зачиняти вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Також уже вiдомо про 12 постраждалих внаслiдок обстрiлу.

«До лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно. На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні», – йдеться у повiдомленнi.

Також ворог завдав два ракетні удари по Запоріжжю. Внаслiдок атаки, є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч – в них вибиті вікна. Наслідки уточнюються.

Гучнi вибухи прогриміли i в Луцьку. Ворог атакував місто безпілотниками та ракетами.

Мер міста Iгор Поліщук повідомив, що попередньо обійшлося без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

У Львові внаслідок комбінованої атаки є постраждалі.

«Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи», – повiдомив мер Андрiй Садовий.

Під сильними обстрілами були також Рiвне, Дніпро, Суми, Київ та область. Там уточнюються наслiдки ворожої атаки.