ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Погода на Франківщині 21 серпня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Франківщині 21 серпня

Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 09:19
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

21 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Температура повітря в Івано-Франківську 25-27° тепла. По області — 22-27° тепла. У високогір’ї Карпат — 20-25° тепла.

Вітер — південно-західний, 5-10 метрів за секунду, вдень місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.

СХОЖІ НОВИНИ