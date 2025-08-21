Погода на Франківщині 21 серпня

21 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську 25-27° тепла. По області — 22-27° тепла. У високогір’ї Карпат — 20-25° тепла.

Вітер — південно-західний, 5-10 метрів за секунду, вдень місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.