У Заболотівській громаді на пожежі загинула людина. ФОТО

21 серпня 2025 року о 6:55 до пожежно-рятувального підрозділу Заболотова надійшло повідомлення про пожежу в селі Шевченкове.

На місце події оперативно виїхали рятувальники місцевої пожежної охорони. Вогонь вдалося швидко ліквідувати, однак під час гасіння у будинку було виявлено тіло людини.

За попередніми даними, ймовірною причиною займання стало необережне паління у ліжку.

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи.