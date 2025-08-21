У Заболотівській громаді на пожежі загинула людина. ФОТО

21 серпня 2025 року о 6:55 до пожежно-рятувального підрозділу Заболотова надійшло повідомлення про пожежу в селі Шевченкове.
На місце події оперативно виїхали рятувальники місцевої пожежної охорони. Вогонь вдалося швидко ліквідувати, однак під час гасіння у будинку було виявлено тіло людини.
За попередніми даними, ймовірною причиною займання стало необережне паління у ліжку.
Обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи.