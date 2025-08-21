ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Заболотівській громаді на пожежі загинула людина. ФОТО
У Заболотівській громаді на пожежі загинула людина. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 09:51
21 серпня 2025 року о 6:55 до пожежно-рятувального підрозділу Заболотова надійшло повідомлення про пожежу в селі Шевченкове.

На місце події оперативно виїхали рятувальники місцевої пожежної охорони. Вогонь вдалося швидко ліквідувати, однак під час гасіння у будинку було виявлено тіло людини.

За попередніми даними, ймовірною причиною займання стало необережне паління у ліжку.

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи.

Кімната після пожежі зі згорілими залишками
Стара сільська будівля з супутниковими антенами.
Сільський будинок із супутниковою антеною та парканом
Згоріла кімната з обгорілими меблями і підлогою.

