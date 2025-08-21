Атака по Україні 21 серпня: на Прикарпатті — без руйнувань і травмованих

Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

“Важка ніч в Україні: ворог завдав масованого комбінованого удару по мирних містах. Під прицілом були й західні області, зокрема Львівщина, Рівненщина, Закарпаття та Прикарпаття. На щастя, в нашій області обійшлося без руйнувань і постраждалих. Вдячність нашим Силам ППО за захист та всім службам, які допомагають долати наслідки ворожої атаки!” — написала Онищук.