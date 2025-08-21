ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Атака по Україні 21 серпня: на Прикарпатті — без руйнувань і травмованих
Диван на коліщатках в темній вітальні

Атака по Україні 21 серпня: на Прикарпатті — без руйнувань і травмованих

Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 10:21
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Вночі 21 серпня 2025 року росія здійснила комбіновану атаку на Україну. На Івано-Франківщині руйнувань і постраждалих немає.

Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

“Важка ніч в Україні: ворог завдав масованого комбінованого удару по мирних містах. Під прицілом були й західні області, зокрема Львівщина, Рівненщина, Закарпаття та Прикарпаття. На щастя, в нашій області обійшлося без руйнувань і постраждалих. Вдячність нашим Силам ППО за захист та всім службам, які допомагають долати наслідки ворожої атаки!” — написала Онищук.

Повітряна тривога в Івано-Франківській області почалася о 2:50 і завершилася о 6:25.

ДО ТЕМИ: Ворог завдав комбінованого удару по українських містах: що відомо

СХОЖІ НОВИНИ