В Івано-Франківську заочно засудили “міністра з надзвичайних ситуацій “ЛНР”, якого у 2024 році ліквідували

В Івано-Франківську суд виніс вирок уродженцю Одеської області Олексію Потелещенку за службу в російських “правоохоронних органах “ЛНР”, створених на тимчасово окупованій території. За колабораційну діяльність йому заочно присудили 15 років ув’язнення. На сайті “Миротворець” інформують, що у лютому 2024 року Потелещенка ліквідували під час обстрілу пекарні у Лисичанську.

За матеріалами справи, обвинувачений у період з 2014 по 2016 рік добровільно погодився співпрацювати з РФ та служив у “народній міліції ЛНР”. Опісля обійняв посаду першого заступника міністра так званого “МЧС ЛНР”. На ній він працював до 2019 року та виконував завдання, пов’язані з інженерно-саперними роботами.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У вересні 2023 року “голова ЛНР” призначив Олексія Потелещенка “міністром з надзвичайних ситуацій” псевдореспубліки. У цей час він активно співпрацював з окупаційною адміністрацією, зокрема допомагав військовим РФ у веденні бойових дій проти ЗСУ. Також підсудний давав інтерв’ю проросійським ЗМІ та ініціював створення єдиного телефону швидкого реагування на території “ЛНР”.

Суд визнав Олексія Потелещенка винним у колабораціонізмі за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією всього майна, а також забороною обіймати будь-які посади в органах державної влади й місцевого самоврядування.

Що відомо про Олексія Потелещенка

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті “Миротворець”, Олексій Потелещенко народився 3 грудня 1976 року в місті Біляївка Одеської області. У 1998 році закінчив Харківський військовий університет за спеціальністю “Бойове застосування озброєння та засобів військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту”, кваліфікація — офіцер військового управління тактичного рівня.

Окрім українського, мав громадянство Росії. Був бойовиком незаконного військового формування, учасником терористичної організації. Нагороджений медалями “За оборону Луганська” та “За вірність Росії”.

3 лютого 2024 року він загинув у ресторані під назвою “Adriatic” в Лисичанську, який у терористичному угрупованні “ЛНР” називали “пекарнею”, під час святкування дня народження місцевого “депутата”.