ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Ремонт дороги: робочі та техніка на асфальті
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті виконують роботи на найпроблемніших ділянках доріг. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
21/08/2025 11:25
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Голова ОВА Світлана Онищук разом із заступником Вадимом Созоником проінспектували хід виконання робіт на автошляхах у межах Рожнівської громади: дорога Озеряни – Кути (триває ремонт 1,1 км дороги), дорога Вербовець – Рожнів через Хімчин.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук

“Обидві дороги потребують капітального оновлення, але нині, з огляду на воєнний стан, виконуємо ремонти найбільш аварійних ділянок”, – наголосила очільниця Світлана Онищук.

Окрему увагу приділено дорозі Рожнів – Хімчин.

На її відновлення з обласного бюджету виділено 15 млн грн. Роботи планують завершити до кінця серпня.

У 2025 році для доріг державного значення в області спрямовано 96,3 млн грн.
Це дозволяє:
▪️ укладати асфальтобетон картами
▪️ ліквідовувати ямковість струменевим методом
▪️ забезпечити безперервний і безпечний проїзд

Робітники асфальтують дорогу спеціальною технікою
Робітники асфальтують дорогу за допомогою катка
Ремонт дороги на зеленій вулиці
Ремонт дороги, попереджувальні знаки та техніка

СХОЖІ НОВИНИ