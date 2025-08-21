На Прикарпатті виконують роботи на найпроблемніших ділянках доріг. ФОТО

Голова ОВА Світлана Онищук разом із заступником Вадимом Созоником проінспектували хід виконання робіт на автошляхах у межах Рожнівської громади: дорога Озеряни – Кути (триває ремонт 1,1 км дороги), дорога Вербовець – Рожнів через Хімчин.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук

“Обидві дороги потребують капітального оновлення, але нині, з огляду на воєнний стан, виконуємо ремонти найбільш аварійних ділянок”, – наголосила очільниця Світлана Онищук.

Окрему увагу приділено дорозі Рожнів – Хімчин.

На її відновлення з обласного бюджету виділено 15 млн грн. Роботи планують завершити до кінця серпня.

У 2025 році для доріг державного значення в області спрямовано 96,3 млн грн.

Це дозволяє:

▪️ укладати асфальтобетон картами

▪️ ліквідовувати ямковість струменевим методом

▪️ забезпечити безперервний і безпечний проїзд