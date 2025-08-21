ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Країни Європи готують нові санкції на випадок відмови росії від переговорів, – ЗМІ
Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 11:57
Країни Європи запровадять нові санкції проти росії, якщо диктатор рф володимир путін відмовиться брати участь у тристоронній зустрічі з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними журналістів, урядове джерело, знайоме з ходом переговорів у Білому домі, заявило.

«Якщо путін затягуватиме, ухилятиметься чи відмовлятиметься від переговорів, це стане ще одним стимулом для санкцій».

При цьому поки що невідомо, проти кого саме будуть спрямовані можливі пакети санкцій з боку ЄС та Британії.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський та голова Кремля володимир путін перебувають «у процесі» організації двосторонньої зустрічі.

