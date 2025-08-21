У Франківську можна безкоштовно перевірити якість питної води — деталі

23 серпня в Івано-Франківську проведуть зустріч, де кожен охочий зможе безкоштовно перевірити якість своєї води. Достатньо принести невеликий зразок — з крану, колодязя, свердловини чи навіть бутильовану воду.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний Гончаренко центр Івано-Франківськ. Вони кажуть: вода, яку ми споживаємо щодня, може бути як джерелом енергії, так і причиною прихованих проблем зі здоров’ям, пише Правда.

«Ми звикли довіряти рекламі або прозорості води у склянці. Але її справжня якість не завжди очевидна. Перевірка допоможе зрозуміти, наскільки безпечна й корисна вода, яку ми п’ємо щодня», — зазначають у Гончаренко центрі.

Окрім аналізу води, під час зустрічі говоритимуть і про здоров’я людини загалом — зокрема, про те, як стан хребта впливає на роботу внутрішніх органів та відновлення організму.

Захід відбудеться у суботу, 23 серпня, з 14:00 до 16:00 у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Незалежності, 113.

Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.