У Франківську діти Захисників отримали сертифікати на шкільне приладдя. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 13:01
Сьогодні міський голова вручив сертифікати на 1500 гривень для придбання портфелів та шкільного приладдя 32 першокласникам.

Це діти, чиї батьки отримали інвалідність під час війни, а також діти з багатодітних родин Захисників, повідомив Руслан Марцінків.

«Діти йдуть у перший клас, і це дуже відповідально. Їхні батьки захищали чи боронять зараз Україну. Наш обов’язок – підтримати їх тут. Бажаю гарного початку навчального року!» – зазначив міський голова.

Загалом цього року 427 дітей Захисників у Івано-Франківську отримають сертифікати на шкільні потреби. Учні 1-го класу – на 1500 грн, а школярі з 2 по 9 клас – на 800 грн, які можна отримати у Департаменті соціальної політики міської ради.

Люди стоять у приміщенні з прапорами.
Дівчина вручає диплом у кабінеті державної установи.
Люди в офісі з українськими прапорами.
Група людей у конференц-залі під час заходу.
Троє людей у залі з прапорами, хлопчик з книгою.

