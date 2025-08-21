У Франківську діти Захисників отримали сертифікати на шкільне приладдя. ФОТО

Сьогодні міський голова вручив сертифікати на 1500 гривень для придбання портфелів та шкільного приладдя 32 першокласникам.

Це діти, чиї батьки отримали інвалідність під час війни, а також діти з багатодітних родин Захисників, повідомив Руслан Марцінків.

«Діти йдуть у перший клас, і це дуже відповідально. Їхні батьки захищали чи боронять зараз Україну. Наш обов’язок – підтримати їх тут. Бажаю гарного початку навчального року!» – зазначив міський голова.

Загалом цього року 427 дітей Захисників у Івано-Франківську отримають сертифікати на шкільні потреби. Учні 1-го класу – на 1500 грн, а школярі з 2 по 9 клас – на 800 грн, які можна отримати у Департаменті соціальної політики міської ради.