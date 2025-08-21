У Бурштині діти організували збір грошей на допомогу українським воїнам.

За п’ять днів їм вдалося зібрати 5 тисяч гривень. На одній із вулиць міста вони облаштували невеличкий ярмарок. Продавали власні іграшки, картини, прикраси, також розігрували лотерею.

Про це у коментарі Суспільному розповіла матір маленького волонтера Мар’яна Ковнір.

З її слів, активну участь у зборі беруть три дитини п’яти, десяти та одинадцяти років. Інколи до ініціативи приєднуються й інші.

“Вони спочатку бавилися, просто ставали там. Вирішили трохи наліпок продати, потім сказали, що хочуть відкрити більший збір. І хто що міг — повиносив речі”, — каже Мар’яна Ковнір.

Волонтерять діти щодня з 12:00 до 20:00 протягом пʼяти днів. Благодійний ярмарок планують продовжувати й надалі.

Зібрані гроші діти хочуть передати для військовослужбовця, який є хрещеним батьком одного з волонтерів та для їхнього сусіда-військового. Мар’яна Ковнір онлайн публікує результати збору, а охочі можуть донатити дистанційно.