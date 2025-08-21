ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Бурштині діти організували ярмарок, на якому збирають гроші для військовослужбовців
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Бурштині діти організували збір грошей на допомогу українським воїнам.

Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 13:32
За п’ять днів їм вдалося зібрати 5 тисяч гривень. На одній із вулиць міста вони облаштували невеличкий ярмарок. Продавали власні іграшки, картини, прикраси, також розігрували лотерею.

Про це у коментарі Суспільному розповіла матір маленького волонтера Мар’яна Ковнір.

З її слів, активну участь у зборі беруть три дитини п’яти, десяти та одинадцяти років. Інколи до ініціативи приєднуються й інші.

Благодійний ярмарк у Бурштині, ЗСУ, іграшки

“Вони спочатку бавилися, просто ставали там. Вирішили трохи наліпок продати, потім сказали, що хочуть відкрити більший збір. І хто що міг — повиносив речі”, — каже Мар’яна Ковнір.

Волонтерять діти щодня з 12:00 до 20:00 протягом пʼяти днів. Благодійний ярмарок планують продовжувати й надалі.

Благодійний ярмарок, ЗСУ, Бурштин

Зібрані гроші діти хочуть передати для військовослужбовця, який є хрещеним батьком одного з волонтерів та для їхнього сусіда-військового. Мар’яна Ковнір онлайн публікує результати збору, а охочі можуть донатити дистанційно.

“На жаль, у дітей таке дитинство. Вони захотіли займатися благодійністю, і ми їм допомогли в цьому”, — додає жінка.

