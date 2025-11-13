ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Між Лисцем та Драгомирчанами збили велосипедиста

Автор: Олег Мамчур
13 листопада близько 9 ранку в Драгомирчанах водій автомобіля Hyundai наїхав на велосипедиста. 58-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

Про це Галці розповіли у швидкій меддопомозі.

ДТП сталася 13 листопада близько 9 ранку в Драгомирчанах. 31-річний водій автомобіля Hyundai, мешканець Рівного, наїхав на велосипедиста.

Постраждалий – місцевий 58-річний мешканець. Бригада швидкої медичної допомоги транспортувала чоловіка до обласної клінічної лікарні Івано-Франківська.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини ДТП з’ясовуються.

Джерело(а) інформації

Галці 

