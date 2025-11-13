На війні загинув захисник із Чернятина Степан Човганюк

Cтало відомо про загибель жителя села Чернятин — Степана Васильовича Човганюка, 1999 року народження.

Про це повідомила Городенківська міська рада.

Солдат Човганюк служив снайпером 1 розвідувального батальйону військової частини А4051. 10 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі села Калинове Краматорського району на Донеччині, він героїчно загинув, вірний військовій присязі та своєму обов’язку перед Батьківщиною.

До цього часу воїн вважався зниклим безвісти.

Степан Човганюк віддав життя, боронячи Україну, її свободу і незалежність від російських окупантів.