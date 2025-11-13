ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Франківців запрошують на звіт міського голови

Автор: Олег Мамчур
Чоловік проводить презентацію перед аудиторією
Мешканців Івано-Франківська запрошують на традиційний, щорічний звіт від міського голови Руслана Марцінківа.

Звіт відбудеться у середу, 26 листопада, пише Репортер.

Щорічний звіт від мера міста пройде в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк, що на вулиці Леся Курбаса, 3. Вхід безкоштовний.

Там міський голова прозвітує перед громадою про результати своєї річної праці.

Таким чином, він виконує вимогу ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка зобов’язує представників місцевої влади бути підзвітними та підконтрольними територіальній громаді.

Джерело(а) інформації

Репортер

