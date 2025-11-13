Франківців запрошують на звіт міського голови

Мешканців Івано-Франківська запрошують на традиційний, щорічний звіт від міського голови Руслана Марцінківа.
Звіт відбудеться у середу, 26 листопада, пише Репортер.
Щорічний звіт від мера міста пройде в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк, що на вулиці Леся Курбаса, 3. Вхід безкоштовний.
Там міський голова прозвітує перед громадою про результати своєї річної праці.
Таким чином, він виконує вимогу ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка зобов’язує представників місцевої влади бути підзвітними та підконтрольними територіальній громаді.