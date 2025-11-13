На Верховинщині врятували двох туристів, які заблукали через погану погоду

12 листопада двоє туристів з Харкова заблукали під час сходження на гору Степанець у Верховинському районі через погіршення погоди.

Рятувальники знайшли їх після кількох годин пошуків, пише ГУ ДСНС у Франківській області.

12 листопада до рятувальників надійшло повідомлення від 25-річного мешканця Харкова. Чоловік повідомив, що разом із 40-річним колегою, під час сходження на гору Степанець у Верховинському районі заблукали через різке погіршення погодних умов і не могли самостійно продовжити рух.

Після кількох годин пошуків рятувальники знайшли мандрівників та безпечно супроводили їх до населеного пункту.