Між Марківцями та Хом’яківкою зіткнулися дві автівки. ФОТО

27 серпня близько 17:54 на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Марківці та Хом’яківка.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.
Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Audi виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Citroën.
У результаті ДТП водія Audi та двох його пасажирів доставлено до лікарні. Також до лікарні доставлено водія та пасажира Citroën.
Правоохоронці продовжують працювати на місці аварії та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.