Між Марківцями та Хом’яківцями зіткнулися дві автівки. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Між Марківцями та Хом’яківкою зіткнулися дві автівки. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 20:55
27 серпня близько 17:54 на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Марківці та Хом’яківка.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Audi виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Citroën.

Аварія на дорозі, поліцейська присутність
Перекинене авто після аварії на узбіччі дороги.
Пошкоджений автомобіль після ДТП в лісі

У результаті ДТП водія Audi та двох його пасажирів доставлено до лікарні. Також до лікарні доставлено водія та пасажира Citroën.

Правоохоронці продовжують працювати на місці аварії та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

