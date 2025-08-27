В Івано-Франківську нагородили лауреатів премії імені Івана Франка. ФОТО

У Франківську відбулося вручення премії імені Івана Франка, якою щороку відзначають кращі здобутки у сфері літератури та журналістики.
У номінації «Література» перемогу здобули:
- Василь Загороднюк — за збірку поезій «Світиться світла 100 тонн висота»;
- Ірина Фотуйма — за науково-популярне видання «Симфонія голосів: рецепція творчості сучасних письменниць Прикарпаття».
У номінації «Журналістика» нагороду отримали автори Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» Тетяна Дадак та Віталій Кобинець за цикл телевізійних програм «Окрилені відвагою».
Міський голова Руслан Марцінків подякував усім учасникам за внесок у розвиток культури та медіа.
Крім того, Івано-Франківська дитяча художня школа анонсувала відкриття виставки робіт учасників VIII Відкритого конкурсу образотворчого мистецтва «Франковий мотив».
- Дата: 4 вересня 2025 року, 16:00
- Місце: виставкова зала школи, вул. Чорновола, 25 (2 поверх).