В Івано-Франківську нагородили лауреатів премії імені Івана Франка. ФОТО

У Франківську відбулося вручення премії імені Івана Франка, якою щороку відзначають кращі здобутки у сфері літератури та журналістики.

У номінації «Література» перемогу здобули:

Василь Загороднюк — за збірку поезій «Світиться світла 100 тонн висота»;

— за збірку поезій «Світиться світла 100 тонн висота»; Ірина Фотуйма — за науково-популярне видання «Симфонія голосів: рецепція творчості сучасних письменниць Прикарпаття».

У номінації «Журналістика» нагороду отримали автори Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» Тетяна Дадак та Віталій Кобинець за цикл телевізійних програм «Окрилені відвагою».

Міський голова Руслан Марцінків подякував усім учасникам за внесок у розвиток культури та медіа.

Крім того, Івано-Франківська дитяча художня школа анонсувала відкриття виставки робіт учасників VIII Відкритого конкурсу образотворчого мистецтва «Франковий мотив».