В Івано-Франківську нагородили лауреатів премії імені Івана Франка. ФОТО
В Івано-Франківську нагородили лауреатів премії імені Івана Франка. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 21:27
У Франківську відбулося вручення премії імені Івана Франка, якою щороку відзначають кращі здобутки у сфері літератури та журналістики.

У номінації «Література» перемогу здобули:

  • Василь Загороднюк — за збірку поезій «Світиться світла 100 тонн висота»;
  • Ірина Фотуйма — за науково-популярне видання «Симфонія голосів: рецепція творчості сучасних письменниць Прикарпаття».

У номінації «Журналістика» нагороду отримали автори Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» Тетяна Дадак та Віталій Кобинець за цикл телевізійних програм «Окрилені відвагою».

Міський голова Руслан Марцінків подякував усім учасникам за внесок у розвиток культури та медіа.

Крім того, Івано-Франківська дитяча художня школа анонсувала відкриття виставки робіт учасників VIII Відкритого конкурсу образотворчого мистецтва «Франковий мотив».

  • Дата: 4 вересня 2025 року, 16:00
  • Місце: виставкова зала школи, вул. Чорновола, 25 (2 поверх).
Дві дівчини у вишиванках під час виступу.
Людина читає книгу на публічному заході
Нагородження лауреатів премії Івана Франка.
Жінка з нагородою промовляє на офіційному заході.
Хор співає біля пам'ятника Івану Франку, Львів.

