ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Болехові зустріли загиблого воїна Михайла Сауляка

Автор: Уляна Роднюк
27/08/2025 22:02
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Михайло став на захист Батьківщини у перший день повномасштабної війни. Загинув 23 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання на сході України.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Болехівську міську раду


Службу в органах внутрішніх справ Михайло розпочав у 2010 році, брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України.

У липні 2024 року, під час формування стрілецького батальйону ГУНП в Івано-Франківській області, без вагань вступив до підрозділу й був призначений командиром взводу.

“Сьогодні важко знайти слова, щоб полегшити біль родини. Ми всією громадою схиляємо голови у скорботі, розділяємо горе і молимося разом із близькими Героя. Та водночас маємо надію: Господь приймає до Свого Царства тих, хто поклав життя за друзів своїх, за народ, за правду й світло.

Михайле, ти вже у небесному воїнстві. А ми залишаємося тут, щоб продовжити твою справу. Бо Незалежність живе доти, доки є кому за неї боротися”, – йдеться в дописі.

СХОЖІ НОВИНИ