В Болехові зустріли загиблого воїна Михайла Сауляка

Михайло став на захист Батьківщини у перший день повномасштабної війни. Загинув 23 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання на сході України.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Болехівську міську раду



Службу в органах внутрішніх справ Михайло розпочав у 2010 році, брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України.

У липні 2024 року, під час формування стрілецького батальйону ГУНП в Івано-Франківській області, без вагань вступив до підрозділу й був призначений командиром взводу.