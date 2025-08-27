В Болехові зустріли загиблого воїна Михайла Сауляка

Михайло став на захист Батьківщини у перший день повномасштабної війни. Загинув 23 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання на сході України.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Болехівську міську раду
Службу в органах внутрішніх справ Михайло розпочав у 2010 році, брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України.
У липні 2024 року, під час формування стрілецького батальйону ГУНП в Івано-Франківській області, без вагань вступив до підрозділу й був призначений командиром взводу.
“Сьогодні важко знайти слова, щоб полегшити біль родини. Ми всією громадою схиляємо голови у скорботі, розділяємо горе і молимося разом із близькими Героя. Та водночас маємо надію: Господь приймає до Свого Царства тих, хто поклав життя за друзів своїх, за народ, за правду й світло.
Михайле, ти вже у небесному воїнстві. А ми залишаємося тут, щоб продовжити твою справу. Бо Незалежність живе доти, доки є кому за неї боротися”, – йдеться в дописі.