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Молоді добровольці прикарпатської 10 ОГШБр показали, як проходять бойове злагодження на Донбасі. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
27/07/2025 08:01
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Молоді добровольці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за контрактом «18–24» після базової загальновійськової підготовки приїхали на Донбас.

Пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько- Штурмову Бригаду

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Наразі проходять бойове злагодження і вирушать на передову.

“Це молодь, яка не залишилася осторонь і свідомо прийняла складні виклики, що постали перед країною”, – йдеться у дописі .

Військові розповіли, чому обрали саме “десятку”, як проходить навчання і що вони думають про своїх інструкторів.

Детальніше у відеосюжеті: