Молоді добровольці прикарпатської 10 ОГШБр показали, як проходять бойове злагодження на Донбасі. ВІДЕО

Молоді добровольці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за контрактом «18–24» після базової загальновійськової підготовки приїхали на Донбас.
Пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько- Штурмову Бригаду
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Наразі проходять бойове злагодження і вирушать на передову.
“Це молодь, яка не залишилася осторонь і свідомо прийняла складні виклики, що постали перед країною”, – йдеться у дописі .
Військові розповіли, чому обрали саме “десятку”, як проходить навчання і що вони думають про своїх інструкторів.
Детальніше у відеосюжеті: