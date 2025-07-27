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ЗСУ знищили за минулу добу 122 одиниці ворожої автомобільної техніки та 920 окупантів

Автор: Оксана Марушкевич
27/07/2025 07:42
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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  • особового складу / personnel – близько / about 1049250 (+920) осіб / persons
  • танків / tanks – 11057 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23063 (+4) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 30822 (+10) од
  • РСЗВ / MLRS – 1449 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1201 (+0) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 48158 (+199)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3546 (+11)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 56493 (+122)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0)

Дані уточнюються

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Орієнтовні втрати противника: особовий склад, техніка.