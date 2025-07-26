ІФНТУНГ проводить масштабні георадарні дослідження в Калуші

Науковці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу провели екологічний моніторинг у Калуській громаді, використовуючи новий георадар AKULA 9000C.

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Про це Правді повідомили в ІФНТУНГ.

«Цей сучасний прилад, що цьогоріч поповнив матеріально-технічну базу університету, дозволяє “бачити” під землею на глибинах до 30 метрів, виявляючи порожнечі, порушення масивів та старі комунікації».

Як пояснив завідувач Кафедра геодезії та землеустрою Іфнтунг Микола Приходько, прилад випромінює хвилі, які формують зображення на екрані комп’ютера після відбиття від підземних об’єктів.

Це посилить вивчення просідання земної поверхні та засолення водоносного горизонту.