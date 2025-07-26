Руслан Марцінків планує обмежити висотність забудови в центрі Франківська

Міський голова Івано-Франківська планує винести на найближчу сесію міськради питання про обмеження висотності будівництва в центральній частині міста.

Мер оголосив про свій намір під час прямої трансляції у Facebook. Він запропонував встановити чіткі обмеження для будівництва в центральній зоні міста з урахуванням відстані від ратуші, пишуть Версії.

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“Буду пропонувати на найближчу сесію, коли вона буде ухвалити рішення про те, щоб обмежити поверховість в центральній частині міста”, — заявив міський голова під час трансляції.

Згідно з пропозицією мера, планується прийняти рішення про внесення змін до містобудівного регулювання. Спочатку сесія міської ради має ухвалити принципове рішення, а потім внести відповідні зміни до статуту міста.

Конкретні параметри обмежень передбачають диференціацію за відстанню від ратуші. У радіусі 500 метрів від головної будівлі міста висота нових споруд не повинна перевищувати 18 метрів.

“18 метрів — це плюс-мінус 5-6 поверхів”, — пояснив мер технічні параметри обмежень.

Для більш віддаленої зони в радіусі одного кілометра від ратуші встановлюється інший ліміт висотності. Максимальна висота будівель у цій зоні не повинна перевищувати 30 метрів, що відповідає приблизно 10 поверхам.

“І в кілометровій зоні не більше 30 метрів”, — уточнив міський голова параметри для другої зони обмежень.

Мер пояснив логіку запропонованих обмежень, посилаючись на висоту самої ратуші як орієнтир для містобудівного планування. Головна будівля міста має висоту майже 50 метрів.

“Наша ратуша має 49 метрів, 50 сантиметрів — майже 50 метрів”, — навів конкретні цифри міський голова.

Мета запровадження обмежень полягає у збереженні архітектурного обличчя центральної частини міста. Міський голова підкреслив необхідність запобігання появі неадекватних за масштабом споруд у історичному центрі.

“Це потрібно зробити для того, щоб будівельники і інші не ініціювали такі речі в центральній частині, не будували монстри”, — обґрунтував мер свою позицію.

Ініціатива міського голови має підтримку з боку громадськості. Мер згадав про наявність петицій та звернень від мешканців Івано-Франківська з відповідними вимогами.

“Я підтримую петицію, підтримую те, що говориться в відповідних зверненнях мешканців Івано-Франківська”, — заявив міський голова.

Рішення про обмеження висотності забудови має стати відповіддю на занепокоєння городян щодо збереження історичного вигляду центру міста. Громадські активісти неодноразово висловлювали стурбованість появою високих будівель поруч з історичними пам’ятками.

Міський голова висловив впевненість у доцільності запропонованих заходів для містобудівного розвитку Івано-Франківська.

“Вважаю, що це буде розумно, тому таке запропоную”, — підсумував мер свою позицію щодо обмежень висотності.

Остаточне рішення з цього питання буде прийняте під час найближчої сесії міської ради. Депутати розглянуть пропозицію про внесення змін до містобудівних регламентів для центральної частини Івано-Франківська.

У разі ухвалення рішення міською радою нові обмеження стануть обов’язковими для всіх забудовників, які планують будівництво в центральній зоні міста. Це торкнеться як житлових, так і комерційних об’єктів у зазначених радіусах від ратуші.