У Коломиї планують облаштувати сучасний меморіал пам’яті Героїв

У центрі Коломиї з’явиться сучасний меморіал пам’яті Героїв, який замінить нинішні банери на площі Шевченка.

Пише Правда.іф з посиланням Богдан Станіславський.

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За його словами, планується встановити великий LED-екран, на якому щодня вшановуватимуть:

Героїв Небесної Сотні;

Захисників України, які загинули чи померли;

Зниклих безвісти, за яких моляться і чекають звісток.

Що передбачає меморіал?

Хвилину мовчання;

Показ портретів кожного загиблого та померлого;

Оновлену територію з флагштоками;

Можливу зону для квітів та додаткові символічні елементи.

«Наявний формат не дозволяє гідно представити портрети всіх Героїв. Натомість екран дозволить згадати кожного поіменно. Ми радилися з родинами наших захисників – і отримали схвальні відгуки», – наголосив Станіславський.

Закупівлю екрана оголосять уже завтра. Банери на стометрівці про захисників залишаться.

Міський голова закликав мешканців громади долучатися до обговорення: