У Коломиї планують облаштувати сучасний меморіал пам’яті Героїв

У центрі Коломиї з’явиться сучасний меморіал пам’яті Героїв, який замінить нинішні банери на площі Шевченка.
Пише Правда.іф з посиланням Богдан Станіславський.
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За його словами, планується встановити великий LED-екран, на якому щодня вшановуватимуть:
- Героїв Небесної Сотні;
- Захисників України, які загинули чи померли;
- Зниклих безвісти, за яких моляться і чекають звісток.
Що передбачає меморіал?
- Хвилину мовчання;
- Показ портретів кожного загиблого та померлого;
- Оновлену територію з флагштоками;
- Можливу зону для квітів та додаткові символічні елементи.
«Наявний формат не дозволяє гідно представити портрети всіх Героїв. Натомість екран дозволить згадати кожного поіменно. Ми радилися з родинами наших захисників – і отримали схвальні відгуки», – наголосив Станіславський.
Закупівлю екрана оголосять уже завтра. Банери на стометрівці про захисників залишаться.
Міський голова закликав мешканців громади долучатися до обговорення:
«Чи потрібно передбачити спеціальну зону для квітів? Чи варто додати ще символічні елементи? Пишіть свої думки в коментарях».