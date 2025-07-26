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У Коломиї планують облаштувати сучасний меморіал пам’яті Героїв

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 21:03
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У центрі Коломиї з’явиться сучасний меморіал пам’яті Героїв, який замінить нинішні банери на площі Шевченка.

Пише Правда.іф з посиланням Богдан Станіславський.

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За його словами, планується встановити великий LED-екран, на якому щодня вшановуватимуть:

  • Героїв Небесної Сотні;
  • Захисників України, які загинули чи померли;
  • Зниклих безвісти, за яких моляться і чекають звісток.

Що передбачає меморіал?

  • Хвилину мовчання;
  • Показ портретів кожного загиблого та померлого;
  • Оновлену територію з флагштоками;
  • Можливу зону для квітів та додаткові символічні елементи.

«Наявний формат не дозволяє гідно представити портрети всіх Героїв. Натомість екран дозволить згадати кожного поіменно. Ми радилися з родинами наших захисників – і отримали схвальні відгуки», – наголосив Станіславський.

Закупівлю екрана оголосять уже завтра. Банери на стометрівці про захисників залишаться.

Міський голова закликав мешканців громади долучатися до обговорення:

«Чи потрібно передбачити спеціальну зону для квітів? Чи варто додати ще символічні елементи? Пишіть свої думки в коментарях».