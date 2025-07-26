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Пожежники гасять автомобіль біля будівлі.
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У Коломийському районі загорівся автомобіль. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 20:14
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Вогнеборці ліквідували пожежу автомобіля в місті Снятин. Причину пожежі встановлюють

Пише Правда.іф з посиланням на  посиланням на ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

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26 липня о 14:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля в місті Снятин Коломийського району.

“На місце події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що сталося загоряння автомобіля, а також розливання паливно-мастильних матеріалів із подальшим займанням.

Завдяки злагодженим і професійним діям вогнеборців пожежу оперативно локалізували та ліквідували.Постраждалих немає”, – йдеться у дописі.

Причина виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються.