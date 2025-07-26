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Перетворити “сумнівний спадок” на користь. В Івано-Франківську стартує збір російськомовної макулатури на потреби ЗСУ

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 19:25
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У середу, 23 липня, в Івано-Франківську в книгарні “Сенс” стартувала кампанія збору російськомовної макулатури. Її потім перетворять на донати для військових.

Наша мета — перетворити «сумнівний спадок» на конкретну користь — допомогу для ЗСУ, а також звільнити полиці для книг українців якісною україномовною літературою, – йдеться в повідомленні організаторів, пише Репортер.

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Ця ініціатива – продовження київської, яка зібрала 277 400 грн і 42 тонни книжок у 2023 році. В Івано-Франківську її реалізують у співпраці з інноваційним центром Промприлад та командою ГО «Нуль відходів Івано-Франківськ».

Як долучитись? Алгоритм дій:

  • Приносьте книжки до точки збору у книгарню «Сенс» на Промприладі.
  • Книги зберігаються на складі Промприладу і передаються на макулатуру через партнерів ГО «Нуль відходів Івано-Франківськ»
  • Кошти з переробки йдуть на підтримку збору.
  • Кожен гість який принесе книгу отримує тематичний стікерпак та може виміряти свій рівень русофобії в книгарні «Сенс».

Ініціатива триватиме з 23 липня до кінця вересня 2025 року. Приносьте книжки і донатьте на ППО.