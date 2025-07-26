Перетворити “сумнівний спадок” на користь. В Івано-Франківську стартує збір російськомовної макулатури на потреби ЗСУ

У середу, 23 липня, в Івано-Франківську в книгарні “Сенс” стартувала кампанія збору російськомовної макулатури. Її потім перетворять на донати для військових.

Наша мета — перетворити «сумнівний спадок» на конкретну користь — допомогу для ЗСУ, а також звільнити полиці для книг українців якісною україномовною літературою, – йдеться в повідомленні організаторів, пише Репортер. Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Ця ініціатива – продовження київської, яка зібрала 277 400 грн і 42 тонни книжок у 2023 році. В Івано-Франківську її реалізують у співпраці з інноваційним центром Промприлад та командою ГО «Нуль відходів Івано-Франківськ».

Як долучитись? Алгоритм дій:

Приносьте книжки до точки збору у книгарню «Сенс» на Промприладі.

Книги зберігаються на складі Промприладу і передаються на макулатуру через партнерів ГО «Нуль відходів Івано-Франківськ»

Кошти з переробки йдуть на підтримку збору.

Кожен гість який принесе книгу отримує тематичний стікерпак та може виміряти свій рівень русофобії в книгарні «Сенс».

Ініціатива триватиме з 23 липня до кінця вересня 2025 року. Приносьте книжки і донатьте на ППО.