Перетворити “сумнівний спадок” на користь. В Івано-Франківську стартує збір російськомовної макулатури на потреби ЗСУ

У середу, 23 липня, в Івано-Франківську в книгарні “Сенс” стартувала кампанія збору російськомовної макулатури. Її потім перетворять на донати для військових.
Наша мета — перетворити «сумнівний спадок» на конкретну користь — допомогу для ЗСУ, а також звільнити полиці для книг українців якісною україномовною літературою, – йдеться в повідомленні організаторів, пише Репортер.
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Ця ініціатива – продовження київської, яка зібрала 277 400 грн і 42 тонни книжок у 2023 році. В Івано-Франківську її реалізують у співпраці з інноваційним центром Промприлад та командою ГО «Нуль відходів Івано-Франківськ».
Як долучитись? Алгоритм дій:
- Приносьте книжки до точки збору у книгарню «Сенс» на Промприладі.
- Книги зберігаються на складі Промприладу і передаються на макулатуру через партнерів ГО «Нуль відходів Івано-Франківськ»
- Кошти з переробки йдуть на підтримку збору.
- Кожен гість який принесе книгу отримує тематичний стікерпак та може виміряти свій рівень русофобії в книгарні «Сенс».
Ініціатива триватиме з 23 липня до кінця вересня 2025 року. Приносьте книжки і донатьте на ППО.