Я бойко: як Михайло Мельникович понад два роки популяризує Бойківщину 

Проєкт «Я бойко» Михайла Мельниковича отримав охоплення у соцмережах понад 10 мільйонів переглядів.

Два роки тому Михайло Мельникович, більш відомий як Місько Батяр, розпочав власний культурно-дослідницький проєкт «Я бойко». Його головною метою стало збереження та популяризація традицій і побуту Бойківщини, а також документування розповідей старожилів та сучасних жителів цього етнографічного регіону. Ініціатива реалізовується без грантів і державного фінансування, виключно завдяки особистій мотивації автора, пишуть Версії.

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«Два роки тому я взяв телефон, сів у машину і поїхав на Бойківщину. Тоді я не міг уявити, скільки часу триватиме моє дослідження, і чи буде цей проєкт цікавим глядачам», — написав Михайло Мельникович.

За два роки експедицій він подолав близько 40 тисяч кілометрів, відвідав десятки сіл, записав тисячі відеоісторій і поспілкувався з сотнями людей. Крім відео, автор створив десятки публіцистичних і науково-популярних дописів, виступав на конференціях, збирав старовинні предмети побуту і започаткував музей у селі Гошів, де представлені артефакти бойківської культури.

«Я дуже хотів показати світові, хто такі бойки, як вони жили і як живуть сьогодні. Мені важливо було донести правдиву історію, яку зберігають старожили та місцеві громади», — додав.

Загальне охоплення проєкту в соціальних мережах перевищило 10 мільйонів переглядів. Аудиторія включає не лише мешканців України, але й тих, хто цікавиться культурною спадщиною Бойківщини за кордоном.

Проєкт отримав підтримку відомих українських діячів.

«Наскільки важливо нам зараз дослідити себе. Нашу історію століттями намагалися затерти, знищити, забрати від нас, сказати, що нас не було. Як тільки ми починаємо досліджувати себе, пізнавати себе, ми починаємо захоплюватися собою. Це перший крок до того, щоб полюбити себе, бо люблячого полюбить світ. Наше коріння різноманітне, але все воно — частини одного великого намиста українців. Пишаюся тим, що робить Михайло. Це приклад, що ми живі, що наша історія жива і наша пам’ять жива, наше родинне дерево має здорове коріння і дає прекрасні плоди. А це Україна, частиною якої є «Я бойко». Друже, не втомлюйся і не опускай рук, бо ця справа потрібна всім», — привітав Михайло Мельниковича найвідоміший «Довбуш» країни, актор Івано-Франківського драмтеатру Олексій Гнатковський.

Свою підтримку висловив і актор Роман Луцький, який зауважив, що проєкт «Я бойко» повертає його до дитячих спогадів і водночас зберігає важливу спадщину для наступних поколінь.

«Чому я дивлюся цей проєкт? Емоційно він повертає мене у дитинство. По-друге, це справді цікаво. І третє — я люблю цей жанр, тому що він залишає назавжди те, чого вже немає. Знаряддя праці чи люди, яких я пам’ятаю з дитинства, але яких тепер немає. Це потрібно фіксувати. Як актор, я скажу, що важливо зберегти автентичний говір тих людей, і він у проєкті теж зафіксований», — зазначив Луцький.

Музикант Віктор Винник, лідер гурту «МЕРІ», наголосив на значенні проєкту для збереження культурної спадщини гірських сіл.

«Вже два роки, як Михайло Мельникович ініціював проєкт, де він їздить закуточками Бойківщини і показує, як жили і як живуть бойки. Це дуже круте започаткування. Шкода, що на офіційному рівні я не бачу таких ініціатив. Я з бойків, мої предки одні – з Сяну, другі – зі Сколівщини, і мені прикро, що наш край закінчується в людському ресурсі. Гірські села вмирають і це те, що зникає. Щось зникне за рік, щось за п’ять, щось за десять – так чи інакше», — зазначив Віктор Винник.

Художник-реставратор Валерій Твердохліб підкреслив, що проєкт допомагає зберегти історію для наступних поколінь.

«Коли ми говоримо про культурні проєкти, розуміємо, наскільки це складна, жертовна і важлива праця для суспільства. Те, що я побачив у проєкті «Я бойко», стало настільки важливим, що я почав часто переглядати ці відео. Ми багато своєї історії не цінуємо і не знаємо. Я як реставратор рятую твори, і для мене цінно, що є люди, які рятують нашу культуру для нащадків. Якщо ми не фіксуємо і не передаємо її, це колосальні втрати не лише для нас, а й для світу. Я вдячний Михайлу за його працю, розуміючи, наскільки складний це шлях», — відмітив Валерій Твердохліб.

Михайло Мельникович подякував усім, хто стежить за проєктом і долучається до його підтримки. Він продовжує експедиції Бойківщиною, розширює музейну експозицію в Гошеві та готує нові відео, щоб знайомити ширшу аудиторію з історіями та культурною спадщиною бойківського краю.