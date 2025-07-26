Морпіх з Івано-Франківщини Дмитро Дроняк отримав орден “За мужність”

Матрос Дмитро Дроняк з села Рівня Верховинського району на Івано-Франківщині нагороджений орденом “За мужність” III ступеня, за героїзм під час виконання бойових завдань на сході України.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський нагородив матроса Дмитра Дроняка державною нагородою – орденом «За мужність» III ступеня. Військовослужбовець отримав відзнаку за особисту мужність і героїзм під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.

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Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки у своєму офіційному повідомленні, пишуть Версії.

Дмитро Дроняк служить механіком-водієм танкового батальйону 38 окремої бригади морської піхоти імені Гетьмана Петра Сагайдачного 30 корпусу морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України. До призову в лави збройних сил він проходив строкову військову службу.

“Після закінчення строкової військової служби вирішив продовжити свій шлях із захисту України”, — йдеться в повідомленні центру комплектування.

Військовослужбовця призвали до лав 38 окремої бригади морської піхоти через Верховинський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Верховинського району Івано-Франківської області.

Дмитро Дроняк зі своїм екіпажем танку виконував поставлені бойові задачі зі знищення ворожої сили на Покровському напрямку.

Військові дії відбувалися в районі сіл Котлине, Піщане, Воздвиженка та Зоря Торецького напрямку.

“На пряму працювали по місцях розміщення росіян, їх позиціях та техніці”, — зазначається в повідомленні центру комплектування.

Морський піхотинець продовжує нести службу в лавах збройних сил та боронити територію України від російських військ.

Що відомо про військового

Дмитро Дроняк народився в селі Рівня Верховинського району Івано-Франківської області. До початку широкомасштабного вторгнення Росії він жив цивільним життям.

Молодий чоловік здобував освіту в Рогатинському державному аграрному коледжі, де отримав фах з агроінженерії. Після завершення навчання планував працювати за спеціальністю.

38 окрема бригада морської піхоти імені Гетьмана Петра Сагайдачного входить до складу 30 корпусу морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Військовослужбовці цього підрозділу отримали неофіційну назву “воїни трьох стихій” через специфіку служби морської піхоти.

Бригада бере участь у бойових діях на різних напрямках фронту з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.