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У Коломийському районі водій Opel Vectra не впорався з керуванням і наїхав на припарковані скутери. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 17:01
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ДТП в селі Любківцях Заболотівської селищної громади. Аварія сталася 26 липня близько 15 години.

Про це пише Правда.іф з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

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Влетів у припарковані скутери

Водій автомобіля “Opel Vectra” не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припарковані на узбіччі скутери. Від удару автомобіль з’їхав у кювет.

Водія та пасажира автомобіля з травмами доставили до лікувального закладу. У транспортному засобі також було двоє неповнолітніх, їх до лікувального закладу не доставляли.

Наразі на місці події працюють поліціянти. Встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Рятувальники деблокували постраждалого внаслідок ДТП, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області 

“На місці події працівники місцевої пожежної команди смт. Заболотів спільно з рятувальником, який у вільний від служби час опинився неподалік, деблокували чоловіка з понівеченого легковика.

Крім того, рятувальники провели роботи з очищення проїжджої частини від паливно-мастильних матеріалів”, – йдеться у дописі.

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