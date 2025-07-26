У Коломийському районі водій Opel Vectra не впорався з керуванням і наїхав на припарковані скутери. ФОТО

ДТП в селі Любківцях Заболотівської селищної громади. Аварія сталася 26 липня близько 15 години.

Про це пише Правда.іф з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

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Влетів у припарковані скутери

Водій автомобіля “Opel Vectra” не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припарковані на узбіччі скутери. Від удару автомобіль з’їхав у кювет.

Водія та пасажира автомобіля з травмами доставили до лікувального закладу. У транспортному засобі також було двоє неповнолітніх, їх до лікувального закладу не доставляли.

Наразі на місці події працюють поліціянти. Встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Рятувальники деблокували постраждалого внаслідок ДТП, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області