22-річна харків’янка травмувалась на Говерлі і потребувала допомоги рятувальників

Рятувальники надали допомогу туристці, яка травмувалась під час спуску з гори Говерла.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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“26 липня о 14:30 до рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк» надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла жінка травмувала ногу та не може самостійно пересуватися”, – йдеться у дописі.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників ГПРВ «Заросляк». Прибувши до постраждалої, рятувальники надали домедичну допомогу 22-річній мешканці міста Харків, після чого транспортували її до спортивної бази «Заросляк».

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