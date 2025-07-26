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Рятувальники надають допомогу в лісі.
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22-річна харків’янка травмувалась на Говерлі і потребувала допомоги рятувальників

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 16:52
Азов
ДІМ РІА
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Рятувальники надали допомогу туристці, яка травмувалась під час спуску з гори Говерла.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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“26 липня о 14:30 до рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк» надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла жінка травмувала ногу та не може самостійно пересуватися”, – йдеться у дописі.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників ГПРВ «Заросляк». Прибувши до постраждалої, рятувальники надали домедичну допомогу 22-річній мешканці міста Харків, після чого транспортували її до спортивної бази «Заросляк».

ДСНС Прикарпаття нагадує:

“Перед виходом у гори обов’язково перевіряйте прогноз погоди, стан спорядження та наявність аптечки, а також завантажуйте мобільний додаток “Порятунок у горах”.