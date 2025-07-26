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Група людей перед медичним закладом Івано-Франківська.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Італійська асоціація передала гуманітарну допомогу маленьким прикарпатським пацієнтам

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 16:00
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Обласна дитяча лікарня Івано-Франківська отримала гуманітарну допомогу від італійської асоціації «Anteas Alessandria». Партнери передали медичні вироби та засоби догляду для дітей.

У лікарні зазначають, що ця допомога — не лише про матеріальні ресурси, а й про турботу, солідарність і людяність, які долають кордони. Завдяки такій підтримці маленькі пацієнти отримують більше можливостей для лікування та реабілітації, а медичний персонал — додаткові ресурси для надання якісної допомоги.

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«Щиро дякуємо асоціації Anteas Alessandria за щедрість і підтримку, а також усім, хто допомагає нам піклуватися про здоров’я дітей навіть у найскладніші часи. Разом ми робимо більше заради майбутнього наших дітей», — йдеться у повідомленні медзакладу.

Така співпраця є важливим кроком у розвитку гуманітарних ініціатив та зміцненні міжнародної підтримки українських медичних установ.

Люди перед лікарнею в Івано-Франківську
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