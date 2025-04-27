Молоді рекрути прикарпатської “десятки” завершили навчання і вирушають у свої майбутні підрозділи

Молоді рекрути, котрі прийшли до війська за контрактом 18–24 завершили курси підготовки і тепер будуть направлені до бойових підрозділів 10 гірсько-штурмової бригади.

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Про це пише на сторінці 10-ї Гірсько- Штурмової Бригади,, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

“Перший стрій нової генерації “Едельвейсу”! Рекрути за контрактом 18–24 завершили курси підготовки і тепер готові приєднатися до бойових підрозділів. Кожен отримав пам’ятний шеврон із символами гірської піхоти. П’ятьох найкращих нагородили подяками й значками від командира бригади. “ІМПУЛЬС” також отримав футболку із символікою, а “ОТАМАН” — справжню гуцульську бартку, як знак мужності й готовності до бою. Вітаємо хлопців у строю! Бажаємо успіху!”, – йдеться у дописі.

«Контракт 18-24» — це добровільна ініціатива, що дозволяє українцям у зазначеній віковій категорії приєднатися до Сил оборони України на один рік. Проєкт пропонує гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.