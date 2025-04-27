В Косові близько десятка будинків можуть сповзти у провалля: місцеві жителі б’ють на сполох, а влада бездіє ВІДЕО

Про реальну загрозу руйнації людських будинків у прикарпатському містечку Косів написала на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук власна кореспондентка телеканалу “Інтер” на Прикарпатті Жанна Дутчак, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Загроза очевидна

В місті Косові десяток будинків з дня на день ризикує опинитися в річці через зсуви ґрунту.

Проблема не нова, їй вже близько семи років.

Мова йде про мешканців вулиці Зарічна. Ми були там в 2018 році, і тоді від берега річка до найближчої хати було метрів 30. За цей час (а пройшло вже сім років) люди написали мільйон звернень в різні інстанції з проханням укріпити берег річки Рибниця. І отримали стільки ж відповідей, толку від яких нуль. Ніхто палець об палець так і не вдарив. А берег тим часом вже впритул підійшла до будинків. До хатів залишається ще пʼять метрів землі. І все …, йдеться у повідомлені