На Прикарпаття прибув скорботний кортеж із тілом бійця “Маґури” Михайла Піварчука ФОТО

У неділю 27 квітня, до Отинійської громади прибув скорботний кортеж із тілом полеглого героя, який був бійцем 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” Михайла Піварчука, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Громада зустріла героя
Сьогодні Отинійська громада у скорботі зустріла свого земляка — солдата Михайла ПІВАРЧУКА, який відійшов у вічність 21 квітня 2025 року після важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання,йдеться у дописі.
Михайло Піварчук народився 31 липня 1993 року в селищі Отинія. Навчався у місцевому ліцеї, а після його закінчення здобув фах електрика у професійному навчальному закладі. У 2018 році був призваний на строкову військову службу у Збройні Сили України. Після повернення працював на різних роботах, допомагав матері. Після початку повномасштабної війни у 2022 році був мобілізований і продовжив захищати Україну у складі військової частини А4699.
У травні 2024 року після навчань у місті Рівне Михайло був направлений для участі в бойових діях біля міста Покровськ. Там отримав важке поранення. Попри лікування і старання лікарів, 21 квітня 2025 року його серце зупинилося.
На центральній площі селища жителі громади, рідні, друзі та побратими зібралися, щоб віддати шану Михайлу.
У цей важкий день ми всі схилили голови в молитві та спільній скорботі за нашим Захисником, який віддав своє життя за мир і безпеку рідної землі.
Після прощання на площі тіло Героя було доставлено до рідного дому.
Чин парастасу відбудеться у неділю 27 квітня, за адресою вул. Колійова 7, о 18:00 год.
Чин похорону — у понеділок, 28 квітня, о 10:00 год.
Вічна пам’ять Михайлові Піварчуку.
Спочивай із миром.