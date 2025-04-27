На Прикарпаття прибув скорботний кортеж із тілом бійця “Маґури” Михайла Піварчука ФОТО

У неділю 27 квітня, до Отинійської громади прибув скорботний кортеж із тілом полеглого героя, який був бійцем 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” Михайла Піварчука, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду

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Громада зустріла героя

Сьогодні Отинійська громада у скорботі зустріла свого земляка — солдата Михайла ПІВАРЧУКА, який відійшов у вічність 21 квітня 2025 року після важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання,йдеться у дописі.

Михайло Піварчук народився 31 липня 1993 року в селищі Отинія. Навчався у місцевому ліцеї, а після його закінчення здобув фах електрика у професійному навчальному закладі. У 2018 році був призваний на строкову військову службу у Збройні Сили України. Після повернення працював на різних роботах, допомагав матері. Після початку повномасштабної війни у 2022 році був мобілізований і продовжив захищати Україну у складі військової частини А4699.

У травні 2024 року після навчань у місті Рівне Михайло був направлений для участі в бойових діях біля міста Покровськ. Там отримав важке поранення. Попри лікування і старання лікарів, 21 квітня 2025 року його серце зупинилося.

На центральній площі селища жителі громади, рідні, друзі та побратими зібралися, щоб віддати шану Михайлу.

У цей важкий день ми всі схилили голови в молитві та спільній скорботі за нашим Захисником, який віддав своє життя за мир і безпеку рідної землі.

Після прощання на площі тіло Героя було доставлено до рідного дому.

Чин парастасу відбудеться у неділю 27 квітня, за адресою вул. Колійова 7, о 18:00 год.

Чин похорону — у понеділок, 28 квітня, о 10:00 год.

Вічна пам’ять Михайлові Піварчуку.

Спочивай із миром.