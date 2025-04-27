З травня із Прикарпаття запустять новий потяг, який з’єднає Галичину та Волинь

З 06 травня 2025 року, Укрзалізниця запускає новий потяг за маршрутом Коломия — Луцьк — Коломия, який з’єднає Франківщину, Львівщину та Волинь денним рейсом.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на “Укрзалізницю”.

Новий маршрут курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька чотири дні на тиждень. У напрямку Луцька поїзд відправлятиметься з Коломиї о 06:55 годині (щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі), прибуваючи до кінцевої станції о 14:20 годині. На маршруті передбачені зупинки: Івано-Франківськ, Ходорів, Львів, Підзамче, Радехів та Горохів.

У зворотному напрямку з Луцька до Коломиї поїзд вирушатиме о 15:17 годині і прибуватиме до кінцевої станції на Прикарпатті о 22:35 годині з тими ж зупинками на маршруті.

Понеділками, вівторками й середами цей поїзд курсуватиме скороченим маршрутом Коломия — Львів — Коломия.

На маршруті використовуватимуть модернізований рейковий автобус PESA 620M з 95 місцями для сидіння 2-го класу, кондиціонерами, безпровідними зарядками та комфортним ходом.

Квитки на новий прикарпатський маршрут надійдуть у продаж з 27 квітня. Їх можна буде придбати через мобільний застосунок Укрзалізниці, на офіційному сайті або в касах вокзалів.