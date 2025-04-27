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У Марцінківа буде заступник з питань ветеранської політики
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Марцінківа буде заступник з питань ветеранської політики

Автор: Ігор Василик
27/04/2025 13:26
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На наступній сесії, у середу 30 квітня, Івано-франківська міська рада затвердить ще одного заступника заступника міського голови Руслана Марцінківа. Ним стане радник міського голови з питань доступності, ветеран Юрій Гапончук, пише КУРС.

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Відповідний проєкт рішення з’явився на сайті міської ради.

Посаду заступника міського голови Гапончук поєднуватиме з посадою начальника новоствореного Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Юрій Гапончук – ветеран російсько-української війни, воював з 2015 року. Під час повномасштабного вторгнення командував ротою оперативного призначення 50 полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії України. Навесні 2023 року отримав важке поранення.

З 2023 року Юрій Гапончук – радник міського голови Івано-Франківська з питань доступності, з листопада минулого року працює головним спеціалістом відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради.

Ще одного радника Марцінківа, Андрія Кучера, міська рада на наступній сесії призначить старостою села Микитинці.