У Марцінківа буде заступник з питань ветеранської політики

На наступній сесії, у середу 30 квітня, Івано-франківська міська рада затвердить ще одного заступника заступника міського голови Руслана Марцінківа. Ним стане радник міського голови з питань доступності, ветеран Юрій Гапончук, пише КУРС.

Відповідний проєкт рішення з’явився на сайті міської ради.

Посаду заступника міського голови Гапончук поєднуватиме з посадою начальника новоствореного Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Юрій Гапончук – ветеран російсько-української війни, воював з 2015 року. Під час повномасштабного вторгнення командував ротою оперативного призначення 50 полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії України. Навесні 2023 року отримав важке поранення.

З 2023 року Юрій Гапончук – радник міського голови Івано-Франківська з питань доступності, з листопада минулого року працює головним спеціалістом відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради.

Ще одного радника Марцінківа, Андрія Кучера, міська рада на наступній сесії призначить старостою села Микитинці.