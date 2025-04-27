Один із п’яти в Україні: прикарпатських школярів закликають вступати до безпекового ліцею

Юнаків та дівчат з з Івано-Франківщини (і не тільки) запрошують вступати в ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Заклад, який заснований у травні 2024, є одним з п’яти в Україні такого спрямування, зазначають у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
У закладі сьогодні навчається 134 дитини військовослужбовців, поліцейських та працівників сектору безпеки й оборони, які брали або беруть участь у захисті України від збройної агресії рф, з яких 12 вихованців — з родин полеглих або зниклих безвісти захисників.
Ліцеїстам забезпечено повний пансіон: проживання, 5-разове харчування, формений та спортивний одяг, підручники.
Особлива увага приділяється психологічному супроводу учнів та їхньому національно-патріотичному вихованню, фізичній підготовці.
“Безпековий ліцей – заклад, де виховують молодь з високим рівнем громадянської свідомості, патріотизму та усвідомленням своєї ролі в розбудові незалежної України”, – наголошує очільниця області.