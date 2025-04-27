Один із п’яти в Україні: прикарпатських школярів закликають вступати до безпекового ліцею

Юнаків та дівчат з з Івано-Франківщини (і не тільки) запрошують вступати в ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України.

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Заклад, який заснований у травні 2024, є одним з п’яти в Україні такого спрямування, зазначають у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

У закладі сьогодні навчається 134 дитини військовослужбовців, поліцейських та працівників сектору безпеки й оборони, які брали або беруть участь у захисті України від збройної агресії рф, з яких 12 вихованців — з родин полеглих або зниклих безвісти захисників.

Ліцеїстам забезпечено повний пансіон: проживання, 5-разове харчування, формений та спортивний одяг, підручники.

Особлива увага приділяється психологічному супроводу учнів та їхньому національно-патріотичному вихованню, фізичній підготовці.