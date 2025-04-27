ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Один із п'яти в Україні: прикарпатських школярів закликають вступати до безпекового ліцею
Диван на коліщатках в темній вітальні

Один із п’яти в Україні: прикарпатських школярів закликають вступати до безпекового ліцею

Автор: Ігор Василик
27/04/2025 12:58
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Юнаків та дівчат з з Івано-Франківщини (і не тільки) запрошують вступати в ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Заклад, який заснований у травні 2024, є одним з п’яти в Україні такого спрямування, зазначають у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

У закладі сьогодні навчається 134 дитини військовослужбовців, поліцейських та працівників сектору безпеки й оборони, які брали або беруть участь у захисті України від збройної агресії рф, з яких 12 вихованців — з родин полеглих або зниклих безвісти захисників.

Ліцеїстам забезпечено повний пансіон: проживання, 5-разове харчування, формений та спортивний одяг, підручники.

Особлива увага приділяється психологічному супроводу учнів та їхньому національно-патріотичному вихованню, фізичній підготовці.

“Безпековий ліцей – заклад, де виховують молодь з високим рівнем громадянської свідомості, патріотизму та усвідомленням своєї ролі в розбудові незалежної України”, – наголошує очільниця області.

Зелений парк з лавками і деревами біля будинків.
Ілюстрація зі словами про кухню та їжу
Троє людей на зустрічі біля дошки
Курсанти їдять у їдальні академії.
Вуличний спортивний майданчик з тренажерами і полем.
Група людей спілкується у коридорі офісу
Поліцейські курсанти стоять у навчальному класі.
Державні прапори України та відомств у ряд
Порожній клас із партами та дошкою
Медичний огляд пацієнта у кабінеті лікаря
Курсантки в чорній формі в класі
Комп'ютерна класна кімната з рядами комп'ютерів
Жінка на пішохідному переході, люди позаду
Кімната з двома ліжками та столом.
Спортивний майданчик на відкритому повітрі
Синій диван у сучасному офісі.
Троє людей в офісі, поліцейський, жінки
Люди біля будинку з синім дахом
Група курсантів марширує по вулиці.
Порожній спортивний зал з баскетбольним кільцем.
Прапор України з написами і побажаннями.