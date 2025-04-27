Сьогодні в останню путь проведуть захисника з Богородчанщини Мирослава Гринишина

Надійшла жахлива сумна про загибель уродженця села Космач, що на Богородчанщині, ГРИНИШИНА МИРОСЛАВА ДМИТРОВИЧА 1970 р.н.

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Захисник поліг під час захисту рідної землі поблизу населеного пункту Преображенка, Покровського району, Донецької області, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Дзвиняцьку громаду..

Полеглий герой був мобілізований у вересні 2023 року.

Більше року був медичним працівником у Львівському госпіталі, допомагав пораненим. У січні 2025 р., Мирослав Гринишин був направлений на Покровський напрямок, де і загинув 21.04.2025 р., виконуючи бойові завдання.

Мирослав Дмитрович був дуже позитивною і світлою Людиною, яка завжди приходила на допомогу, підтримувала добрим словом і щирою посмішкою. Його серце було відкрите для всіх — він умів слухати, розуміти, жартувати і надихати.

У Захисника залишилися мама,дружина і четверо дітей. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам. У скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Героя. Світла пам’ять і вічна шана нашому Захиснику, – пишуть на сторінці Дзвиняцької громади.

Похорон відбудеться сьогодні, 27 квітня, (орієнтовно 13 – 14год.) в місті Ходоріві Львівської області. .