Стало відомо як зіграли свої поєдинки друголігові команди з Івано-Франківщини

Дві футбольні команди, які в сезоні 2024-2025 представляють Івано-Франківщину у Другій лізі України, 26 квітня провели свої матчі. “Пробій” з міста Городенка зіграв у Львові проти місцевої команди “Рух-2”, а франківська “Ревера 1908” — у Житомирі проти “Полісся-2”.

Матчі транслювали на офіційному YouTube-каналі Професіональної футбольної ліги України, інформує Суспільне.

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Як зіграв “Пробій” з Городенки

Городенківська команда перемогла господарів поля з рахунком 2:0. Обидва голи футболісти забили у першому таймі. На 18 хвилині відзначився Владислав Феліпович, а за дві хвилини після цього забив Василь Палагнюк.

За підсумком 15 турів Другої ліги України з футболу “Пробій” з Городенки очолює турнірну таблицю групи A і продовжує претендувати на прохід у Першу лігу України. В активі у команди — 35 очок. Наступний поєдинок “Пробій” зіграє 3 травня. Команда знову протистоятиме “Поліссю-2”, однак на домашньому стадіоні у Городенці.

Як зіграла “Ревера 1908” з Івано-Франківська

Клуб “Ревера 1908” поступився житомирському “Поліссю-2” з рахунком 1:4. Команда пропустила три голи у першому таймі. Наприкінці зустрічі Дмитро Гуменяк реалізував пенальті й скоротив відставання, однак за дві хвилини до фінального свистка футболісти “Полісся-2” забили вчетверте.

“Ревера 1908” перебуває на передостанньому місці групи A Другої ліги України з футболу. Команда здобула 13 залікових очок. Наступний матч франківський клуб зіграє 3 травня проти команди зі Львівщини “Скала 1911”.