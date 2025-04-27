Сьогодні Коломия прощається із захисником Олексієм Розвадовським

Сьогодні, 27 квітня 2025 року, у місті Коломия поховають 51-річного військового Олексія Розвадовського.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Коломийської територіальної громади Богдан Станіславський, інформує Правда.

Військовослужбовець був командиром відділення дозиметричного контролю 203-ї навчальної авіаційної бригади імені Владислава Рикова.

Захисник Олексій Розвадовський помер 25 квітня 2025 року.

26 квітня скорботний кортеж із тілом героя прибув до Коломиї.

О 18:00 годині, у церкві священномученика Йосафата відбудеться парастас.

27 квітня, о 13:00 годині, в храмі Йосафата розпочнеться прощальна панахида. Поховають бійця на Коломийському кладовищі.