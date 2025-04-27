Відомий український гурт “Пиріг і Батіг” виступив у Прикарпатському центрі психічного здоров’я

У суботу 26 квітня, в Івано-Франківському обласному клінічному центрі психічного здоров’я виступив гурт “Пиріг і Батіг”. Захід організували за сприяння “Станіславської школи психотерапевтичних мистецтв” та Івано-Франківського національного медичного університету.

Мета ініціативи — сформувати культуру піклування про психічне здоров’я, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Завкафедри психіатрії Івано-Франківського медуніверситету та керівник “Станіславської школи психотерапевтичних мистецтв” Михайло Пустовойт розповідає: такий артзахід в центрі психічного здоров’я провели втретє. До вечора мистецької терапії долучилися психотерапевти, люди з досвідом психічної реабілітації та франківці.

До вечора мистецької терапії долучилися психотерапевти, люди із досвідом психічної реабілітації та франківці, 26 квітня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

“Це — мікрозріз нашого суспільства, де є ті, хто потребує допомоги, ті, хто допомагають, ті, хто наразі не потребують, і ті, хто формують культурний дискурс. Адже всі ми говоримо про інклюзивне суспільство, а що це означає? Немає чітких кордонів між людьми, які мають проблеми психічного характеру, і не тільки”, — каже Михайло Пустовойт.

Львівський гурт “Пиріг і Батіг” є музично-поетичним проєктом, який досліджує українську мову та поетику, а також популяризує їх через музику. Під час творчого вечора в Івано-Франківську колектив виконував модернізовані народні пісні та композиції на слова українських поетів.

Львівський гурт “Пиріг і Батіг” під час виступу у центрі психічного здоров’я. Івано-Франківськ, 26 квітня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

“Після концерту глядачі можуть переживати різні емоції. Це — такі реакції на нашу творчість, і, сподіваємося, що ці реакції матимуть позитивний вплив і результат. Хочемо, щоб під час виступів були присутні духовний, сакральний компонент, національна ідентифікація та розуміння — саме вони й становлять арттерапевтичну основу для внутрішнього наповнення”, — розповів засновник колективу Мар’ян Пиріг.

Анна Тимченко — майбутня психотерапевтка. На вечір арттерапії приїхала з Києва. Дівчина каже: своє знайомство з творчістю гурту “Пиріг і Батіг” почала з їхньої пісні “Гаї шумлять…”

Анна Тимченко. Суспільне Івано-Франківськ

“Творчість колективу мені дуже лягає на душу. Вона є актуальною для сьогодення і показує Україну — таку справжню. Не можна відривати психлікарню, де ми перебуваємо, від мистецтва, бо це є частиною здорового суспільства. Не можна розділяти це якимись клаптиками — це є одним цілим. А мистецтво є одним зі складників одужання і сприймання “ненормальної нормальності”, — пояснила Анна Тимченко.

Лот — картина Нікіти Тітова. Суспільне Івано-Франківськ

Під час концерту організатори заходу провели аукціон на підтримку ЗСУ та поранених військовослужбовців. Глядачам представили до 20 лотів, за які зібрали приблизно 160 тисяч гривень. Більшість з них надав ветеранський простір “МріяДія”, щоб зібрати гроші для відновлення поранених військових на базі обласної клінічної лікарні.