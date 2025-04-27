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Сьогодні в передмісті Франківська проведуть в останню путь сержанта 102-х бригади ТРО Олександра Горецького
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в передмісті Франківська проведуть в останню путь сержанта 102-х бригади ТРО Олександра Горецького

Автор: Ігор Василик
27/04/2025 10:03
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Івано-Франківщина знову зазнала гіркої втрати. У бою із окупантами загинув житель Ямницької громади Олександр Горецький (позивний “Горець”), повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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У суботу 26 червня, скорботний кортеж із тілом героя прибув на Франківщину

На превеликий жаль, помер ще один захисник: Олександр Горецький, написав міський голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків

В суботу 26 квітня в Будинку смутку за полеглим героєм було відслужено панахиду

Сьогодні, 27 квітня о 13:00 годині розпочнеться прощання з Олександром та чин похорону у церкві святого Миколая, що у селі Ямниця.

Поховають Олександра на кладовищі у рідному селі Ямниця.

Співчуття рідним і близьким! Вічна памʼять і шана Герою!

Нагадаємо, що У Ямницькій ОТГ оголошено триденну жалобу за полеглим героєм Олександром Горецьким