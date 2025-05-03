Морський дрон Magura вперше знищив ворожий винищувач Су-30

2 травня 2025 року — історичний день для української розвідки та світових військових технологій. У Чорному морі спецпідрозділ Group 13 ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони завдав першого в історії удару морським дроном по ворожому бойовому літаку.

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Мішенню став російський винищувач Су-30 вартістю близько 50 мільйонів доларів США. Літак був знищений за допомогою ракети з безпілотної морської платформи Magura.

Су-30 спалахнув у повітрі та впав у море неподалік від порту в місті Новоросійськ — саме там ворог намагається переховувати залишки свого Чорноморського флоту.

Це перше у світі підтверджене знищення бойового літака морським дроном, що демонструє нову еру на полі бою, де Україна — на передовій військових інновацій.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року завдяки морському дрону Magura V5 українська розвідка вже ліквідувала два російські гелікоптери Мі-8, що стало першою в історії атакою морського дрона по повітряній цілі.

Українська сміливість, інженерна думка та координація сил оборони — це те, що знищує ворога не лише на суші, а й у повітрі та на морі.