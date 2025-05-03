На День міста проїзд у громадському транспорті буде безкоштовним

До Дня міста – безкоштовний проїзд в громадському транспорті. А франківці у вишиванках зможуть скористатись безоплатним проїздом і в приватних маршрутках.
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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф
“На День міста, 7 травня, в комунальному транспорті Івано-Франківська буде безкоштовний проїзд. А хто буде у вишиванках – зможе їздити безкоштовно і в приватних маршрутках”, – йдеться у дописі мера.