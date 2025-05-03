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Диван на коліщатках в темній вітальні

На День міста проїзд у громадському транспорті буде безкоштовним

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 18:20
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До Дня міста – безкоштовний проїзд в громадському транспорті. А франківці у вишиванках зможуть скористатись безоплатним проїздом і в приватних маршрутках.

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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф

“На День міста, 7 травня, в комунальному транспорті Івано-Франківська буде безкоштовний проїзд. А хто буде у вишиванках – зможе їздити безкоштовно і в приватних маршрутках”, – йдеться у дописі мера.