Вогнеборці ліквідували пожежу лісової підстилки у Яремчанській ТГ

3 травня о 12:51 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу лісової підстилки в селі Микуличин Надвірнянського району.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

До місця пожежі одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Площа пожежі складала близько 4 га. О 15:10 пожежу вдалося локалізувати, а о 17:19-ліквідувати.

До ліквідації пожежі було залучено 19 рятувальників та 4 одиниці техніки, а також 22 лісники.

Рятувальники вкотре закликають громадян бути вкрай обережними під час перебування у лісових масивах!

“Не допускайте спалювання сухої рослинності чи розведення багать у недозволених місцях, особливо в умовах вітряної погоди. Пам’ятайте, навіть одна іскра може призвести до масштабної пожежі з непоправними наслідками для природи та людей.

У разі виявлення займання — негайно телефонуйте за номером 101!

Також наголошуємо,що 4 -5 травня по місту Івано-Франківськ, Долина, Коломия, та Яремче очікується надзвичайно висока (5-го класу) пожежна небезпека”, – наголошують надзвичайники.