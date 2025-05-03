На Прикарпатті провели в останню путь захисника Ковцуняка Василя

Нижньовербізька громада провела до місця останнього спочинку полеглого героя Василя Ковцуняка, який понад 11 років боронив українську від російських загарбників

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“Мишин сьогодні у скорботі”, написала Оксана Боднарук

“Громадська організація «НЕСКОРЕНІ СЕРЦЯ УКРАЇНИ» керівник ОЛЬГА ГАРАСИМ’ЮК висловлює щиру вдячність та глибоку шану за ГЕРОЇЗМ, МУЖНІСТЬ і САМОПОЖЕРТВУ, виявлені в боротьбі за ВОЛЮ і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ.

ВАСИЛЬ КОВЦУНЯК віддав своє життя, захищаючи рідну землю, наш народ, наші цінності та майбутнє наступних поколінь. Його подвиг – приклад справжнього патріотизму, відваги й НЕСКОРЕНОГО ДУХУ”, – йдеться у дописі.