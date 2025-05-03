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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відкрили анотаційну дошку захиснику Володимиру Ніхаєнку

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 19:45
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На фасаді Івано-Франківського професійного будівельного ліцею відкрили та освятили памʼятну дошку Герою – Володимиру Ніхаєнку.

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Про це пише “Галка” з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

Володимир Ніхаєнко – солдат, командир відділення 2-го артилерійського взводу управління.

“Саме тут, у стінах ліцею, він навчався, ріс, мріяв… А тепер його ім’я назавжди вписане в історію. Найбільше сліз — в очах родини, батьків, дружини та двох маленьких синочків. Вони більше не побачать татову усмішку, не відчують його обіймів… Але вони завжди знатимуть: їхній тато — Герой!”,  – йдеться у дописі.