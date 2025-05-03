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В Івано-Франківську відзначили переможців літературної премії імені Василя Стефаника

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 19:53
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2 травня відбулося підсумкове засідання з присудження обласної премії в галузі літератури імені Василя Стефаника. Нагородили переможців.

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Про це повідомляє  голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

Шляхом таємного голосування переможцями обласної премії в галузі літератури імені Василя Стефаника 2025 року за номінаціями стали:

  • у номінації “поезія” – Іван Андрушко зі збіркою “За тенетами часу”;
  • у номінації “проза” – Іванна Стеф’юк з книгою образків “Дідова правда”;
  • у номінації “документальна і науково-критична література” – Роман Киселюк за книгу “Світ потребує радости: гуцульські приповідки, прислів’я, коломийки”;
  • у номінації “новелістика” – Михайло Буджак за збірку “Ін’єкція”;
  • у номінації “твори, що популяризують творчість Василя Стефаника, у тому числі авторства письменників, які проживають за межами області” – Оксана Тебешевська за драматичну оповідку “Ой не коси, бузьку, сіна…”.